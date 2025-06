L’Atletico Madrid vince e si rilancia | Seattle Sounders tramortito

L'Atletico Madrid torna a sorridere con una vittoria convincente contro il Seattle Sounders, rilanciandosi nella corsa agli ottavi del Mondiale per Club. Dopo la batosta all'esordio, i Colchoneros dimostrano carattere e determinazione, conquistando tre punti fondamentali in un match difficile. A Seattle, la squadra di Diego si presenta con grinta, pronta a riscrivere il proprio cammino nel torneo internazionale. La sfida appena conclusa apre prospettive interessanti per il prosieguo della competizione.

L’Atletico Madrid non sbaglia contro il Seattle Sounders e vince 3-1. Gli spagnoli si rilanciano per una qualificazione agli ottavi. SPAGNOLI NUOVAMENTE IN CORSA – A Seattle, l’Atletico Madrid ritrova la vittoria, dopo la batosta all’esordio contro il Psg, e si ricandida per qualificarsi agli ottavi del Mondiale per Club. A mezzanotte, nella prima partita del gruppo B, i Colchoneros giocano sul campo del Seattle Sounders. La squadra di Diego Simeone inizia con il piede premuto sull’acceleratore, tant’è che dopo undici minuti passa subito in vantaggio grazie al gol di Barrios, bravo ad insaccare sul servizio di Giuliano Simeone. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - L’Atletico Madrid vince e si rilancia: Seattle Sounders tramortito

