L’assurdo furto | ruba un furgoncino dei rifiuti arrestata

Un episodio che sembra uscito da un film comico si è concluso con un arresto a Lucca: una donna ha tentato di rubare un furgoncino dei rifiuti, ma la sua bravata maldestra è finita male. Guidando tra le strade della periferia e oltre, il suo tentativo di fuga è stato breve, grazie alla pronta intervento della Polizia. Una vicenda che dimostra ancora una volta come la realtà superi spesso la fantasia.

Lucca, 20 giugno 2025 – Un furto più assurdo e maldestro è difficile da immaginare. Ha rubato a Lucca un furgoncino dei rifiuti di Sistema Ambiente, un piccolo Porter Piaggio, e poi l'ha guidato in giro per le strade della periferia, poi a Massaciuccoli, Massarosa e infine a Pietrasanta, dove la ladruncola è stata alla fine intercettata e arrestata da una volante della Polizia, inviata dal commissariato di Forte dei Marmi. Il mezzo era dotato di sistema satellitare Gps e non è stato difficile monitorare la fuga. Protagonista dell'episodio una 42enne originaria di Foggia, pluripregiudicata per furti e rapine, scarcerata a marzo a Firenze.