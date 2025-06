L' associazione Coscioni | Irresponsabile la bocciatura della legge sul fine vita continuiamo a lottare

L’associazione Coscioni denuncia con fermezza l’assenza di coraggio e responsabilità del Consiglio regionale d’Abruzzo, che si rifiuta di legiferare sul fine vita. La bocciatura della legge rappresenta un colpo duro ai diritti di chi affronta malattie terminali, lasciando inascoltate le loro richieste di dignità e libertà. È giunto il momento di continuare a lottare con determinazione per una società più giusta e compassionevole, dove ogni individuo possa decidere del proprio destino.

"Il consiglio regionale d'Abruzzo si è dichiarato incompetente a normare ciò che il Servizio sanitario regionale già è obbligato a fare: dare risposta a chi chiede di essere aiutato a morire. La decisione presa dalla maggioranza è un atto di irresponsabilità nei confronti delle persone malate e.

