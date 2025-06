L’associazione che porta i bambini di periferia a scoprire le bellezze dell’arte

ConquistaMi è un’associazione milanese che trasforma la città in un museo a cielo aperto, portando i bambini di periferia alla scoperta delle sue meraviglie artistiche e storiche. Attraverso visite guidate e attività coinvolgenti, l’obiettivo è far riscoprire ai più piccoli il valore e la bellezza nascosta del loro ambiente quotidiano. Un’iniziativa che unisce educazione, divertimento e amore per la propria città, lasciando un segno indelebile nei cuori dei giovani esploratori.

ConquistaMi è una realtà educativa che si pone l'obiettivo di trasformare la città in un museo a cielo aperto. Lo scopo di questa nuova associazione di Milano è infatti far scoprire a bambine e bambini delle scuole elementari la bellezza delle loro città, attraverso un percorso di uscite. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - L’associazione che porta i bambini di periferia a scoprire le bellezze dell’arte

In questa notizia si parla di: associazione - bambini - scoprire - porta

Bygo Day, donate 15 bici all'associazione 'Il Mantello' per i bambini in difficoltà - Il primo ByGo Day, svoltosi domenica 18 a Ferrara, ha unito partecipazione e solidarietà: in questa occasione, sono state donate 15 biciclette all’associazione Il Mantello, supportando i bambini in difficoltà.

Oggi 28 maggio apre Alice Pizza al Centro Giotto! È l’ottavo punto ristorazione del centro e porta con sé tutto il gusto della vera pizza al taglio romana, da scegliere al peso e da condividere con chi vuoi. Passa a trovarci per scoprire i nostri gusti — uno tira l’ Vai su Facebook

L’associazione che porta i bambini di periferia a scoprire le bellezze dell’arte; Escursioni gratuite con i bambini - Parco Valle Lambro; La Settimana del Fiorentino.

Puccini per tutti. Scoprire il Maestro fin da bambini - che ha creato un percorso per i bambini come primo approccio alla scoperta del grande Maestro. Lo riporta lanazione.it

Associazione Al Amal ti porta a Pisa per scoprire il fascino della città della Torre Pendente. Iscrizioni in scadenza - L'Associazione Al Amal organizza una gita fuori porta a Pisa, una delle gemme della Toscana, famosa in tutto il mondo per la sua iconica Torre Pendente. Come scrive gazzettadellemilia.it