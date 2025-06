L' assessore Magnacca sull' economia regionale | Abruzzo in crescita rispetto al resto del centrosud

L’Abruzzo si conferma protagonista di un andamento positivo nel panorama economico italiano, distinguendosi tra le regioni del Centro-Sud grazie a un robusto incremento del PIL. A sottolinearlo è l’assessore Tiziana Magnacca, che analizza i dati Svimez 2024, evidenziando come la crescita sia trainata in particolare dal settore dei servizi. Un trend che rafforza la posizione dell’Abruzzo come regione in forte espansione, aprendo nuove opportunità per imprese e cittadini.

«L'Abruzzo continua a crescere e a distinguersi rispetto alle regioni del centrosud per l'incremento del Pil». A dirlo è l'assessore alle Attività Produttive, Tiziana Magnacca, analizzando i dati Svimez sul Pil delle regioni italiane nel 2024. Crescita trainata nel settore dei servizi con un.

