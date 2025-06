L' Asl non ci paga da 7 mesi | la Vopi sporge denuncia contro l' Asl Salerno

Un servizio così delicato come il pronto soccorso non può essere lasciato in sospeso: dopo sette mesi di silenzio e ritardi, la Vopi ha deciso di denunciare l’ASL Salerno. La mancata liquidazione delle prestazioni di emergenza sanitaria mette a rischio la qualità dell’assistenza e solleva un importante fronte di battaglia per tutelare i diritti di chi lavora nel settore. La questione ora si fa più urgente che mai.

Nonostante le determine di pagamento disposte dall' Asl Salerno per il servizio 118, l'associazione Vopi non ha ricevuto le liquidazioni di pagamento per tali attività di emergenza sanitaria che hanno un ritardo di 7 mesi. A comunicarlo è la stessa associazione: "Un servizio così delicato.

Farmacisti, l'Asl di Salerno non paga: un giorno di serrata e due di chiusura - Asl di bloccare i pagamenti relativi ai farmaci distribuiti ai cittadini nei mesi di aprile e maggio 2009. Come scrive corrieredelmezzogiorno.corriere.it