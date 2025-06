L’artista Giò Ross in un viaggio visivo tra arte e sport

Preparati a immergerti in un viaggio straordinario tra arte e sport con Giò Ross. La sua mostra-conferenza, “Un viaggio tra arte e sport,” ti guiderà attraverso dieci opere che fondono emozione, estetica e cultura del gesto sportivo, creando un ponte tra passato e presente. Un’occasione unica per scoprire come il movimento e l’arte si incontrano, lasciandoti senza fiato. Ti aspettiamo domani alle 18 alla sala Volponi di Urbania!

Un percorso tra emozione, estetica e cultura del gesto sportivo. Tutto questo sarà "Un viaggio tra arte e sport", la conferenza-mostra dell'artista Giò Ross in programma domani alle 18 alla sala Volponi (corso V. Emanuele 23). L'evento, organizzato assieme al Comune di Urbania, espone dieci opere realizzate da Ross a tema sportivo, che abbinano in alcuni casi dettagli di opere famose della storia dell'arte con oggetti o attributi di diversi sport, in altri casi ritraggono momenti e gesti topici di memorabili partite. Moderato da Angelo Spagnuolo, il pomeriggio vedrà la presenza dell'allenatore Lorenzo Micelli e altri personaggi dello sport.

