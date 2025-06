L' arte la storia e la cultura | un territorio unico

Il Mugello, terra ricca di arte, storia e cultura, si rivela attraverso il suo innovativo Museo “diffuso”. Quattro sistemi museali, con mostre permanenti e laboratori didattici, svelano le radici profonde di un territorio unico nel suo genere. Scoprire i suoi piccoli e grandi musei significa immergersi in un patrimonio autentico, custode di tradizioni e creatività. Tra i musei d’arte più...

Il Museo "diffuso" del Mugello è articolato in quattro sistemi, ognuno dei quali comprende mostre permanenti e laboratori didattici. Scoprire i piccoli e i grandi musei significa apprezzare delle esclusive realtà che sono custodi della storia e della tradizione di tutto un territorio. A tal proposito non va dimenticato che il Mugello è terra di artisti e ha dato i natali a uomini illustri, tra cui Giotto e Beato Angelico. Tra i musei d'arte più significativi che si snodano lungo la zona c'è il Museo Chini, a Borgo San Lorenzo, il quale raccoglie un'importante collezione di opere dell'artista Galileo Chini, protagonista dello stile Liberty.

