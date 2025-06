L' Aria che tira David e il russo | la sitcom più politica della tv italiana

L’aria che tira tra David Parenzo e Sergej Markov è molto più di una semplice conversazione televisiva: è una vera e propria soap politica che cattura il pubblico. Tra battute e scottanti rivelazioni, questa sitcom a metà strada tra informazione e intrattenimento diventa irresistibile. Accendete la TV, perché ogni collegamento promette fuochi d'artificio e spunti di riflessione impareggiabili. Ma attenzione, perché una volta iniziato, sarà difficile staccarsi...

Casa Parkov. O Casa Marenzo, chiamatela come preferite. Ma attenti, perché la sitcom interpretata da David Parenzo e Sergej Markov crea dipendenza. Ogni volta che il giornalista italiano si collega con l'ex portavoce del presidente russo Putin a L’aria che tira, su La7, sono fuochi d'artificio. «Rimarrete delusi voi e quelli che sostengono i complotti ma il ruolo della Russia è abbastanza semplice spiega Markov riguardo alla crisi in Medio Oriente -. Il problema principale è il programma nucleare dell’Iran. Loro vorrebbero solo produrre il carburante, non le armi. Tutti sono preoccupati del fatto che poi lo possano esportare e quindi gli Usa vorrebbero far chiudere la produzione di carburante. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - L'Aria che tira, David e il russo: la sitcom più politica della tv italiana

