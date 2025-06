L’arbitro preso a seggiolate | È stato un incubo ma non mollo Voglio tornare presto in campo

Lorenzo Toselli, arbitro diciottenne, ha vissuto un incubo: preso a seggiolate e brutalmente aggredito da un genitore. Ma la sua determinazione brilla più forte di ogni avversità : "Non mollo, voglio tornare presto in campo con più grinta e passione". Questa incredibile storia di resilienza ci ricorda che, anche nelle prove più dure, la forza di rialzarsi è ciò che fa la differenza. E Lorenzo sta già preparando il suo ritorno.

"A settembre voglio tornare in campo con più grinta e voglia di prima. La mia passione non si ferma". È la bella lezione di resilienza che arriva da Lorenzo Toselli, l’arbitro diciottenne aggredito al termine di una partita giovanile. Un brutale episodio di violenza che ha visto un genitore di un calciatore di 12 anni introdursi nello spogliatoio, chiudersi a chiave e colpire il direttore di gara con una sedia, con calci, pugni e perfino con un morso. Il motivo? Un rigore assegnato contro la squadra del figlio. Quaranta i giorni di prognosi prescritti dopo le prime cure al pronto soccorso e soprattutto due fratture alle costole rimediate. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’arbitro preso a seggiolate: "È stato un incubo ma non mollo. Voglio tornare presto in campo"

L’arbitro preso a seggiolate: "È stato un incubo ma non mollo. Voglio tornare presto in campo" - Il presidente nazionale Zappi: "Dobbiamo cambiare il codice penale e diventare pubblici ufficiali". Riporta msn.com

