L’aquila reale Un occhio solo ma torna a volare

Con un solo occhio, ma un cuore pieno di determinazione, Matteo, l’aquila reale, ha dimostrato che la forza e la passione possono superare ogni ostacolo. La sua storia, raccontata da figure di rilievo come Gianluca Cristini e Maria Ferloni, è un esempio di rinascita e speranza nel mondo selvaggio. È sempre una gioia condividere queste vittorie della natura, che ci insegnano che anche dopo le difficoltà, la vita continua a stupire.

Con un occhio solo, ma Matteo è tornato a volare alto. È sempre un piacere raccontare storie a lieto fine e quella di Matteo rientra a pieno titolo in questa categoria. A svelarla sono Gianluca Cristini, dirigente del Settore agricoltura, ambiente, caccia e pesca della Provincia di Sondrio, e Maria Ferloni, responsabile dell'Ufficio faunistico provinciale. Il protagonista è un giovane maschio di aquila reale, che lunedì scorso ha potuto riprendere a dispiegare le proprie possenti ali, dopo un lunghissimo periodo di convalescenza. Il 28 agosto dello scorso anno il rapace fu trovato nelle vicinanze di una baita in Val Cervia, nel comune di Fusine, assai malconcio: presentava una grave ferita all'occhio sinistro, verosimilmente riportata in seguito allo scontro con un altro esemplare adulto.