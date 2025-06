L’Appennino Bike Tour Festival arriva in Casentino

L’Appennino Bike Tour Festival arriva in Casentino, portando energia, sport e sostenibilità tra paesaggi mozzafiato. Sabato 28 giugno, Corsalone si trasforma nel cuore pulsante di una giornata dedicata ai cicloturisti e agli appassionati di natura, promuovendo l’amore per l’Italia e il rispetto dell’ambiente. Un evento imperdibile che unisce divertimento e valorizzazione territoriale, creando connessioni tra cittadini e visitatori. La passione per la bici e la natura si incontrano per regalare un’esperienza indimenticabile.

Arezzo, 20 giugno 2025 – . La tappa toscana della pedalata ecologica che unisce l'Italia attraverso la dorsale appenninica è in programma sabato 28 giugno a Corsalone, nel Comune di Chiusi della Verna, che diventerà il fulcro di una giornata di sport, sostenibilità e valorizzazione del territorio attraverso un ricco programma di iniziative per cittadini e cicloturisti di tutta la penisola. Il progetto dell'ABT Festival è nato in seguito all'installazione della segnaletica turistica dell'Appennino Bike Tour, la ciclovia che attraversa l'Italia da nord a sud per oltre tremila chilometri, concretizzando un progetto dove la bicicletta diventa occasione di incontro, scoperta e condivisione tra borghi, parchi naturali e tradizioni locali.

