L’appello del Papa | Troppi innocenti muoiono Cerchiamo soluzioni insieme

L’appello del Papa si fa sempre più urgente: troppi innocenti stanno pagando il prezzo della guerra. Nina Fabrizio ci racconta come, nel suo debutto televisivo, Papa Leone abbia lanciato un appello di pace, proponendo negoziati e collaborazione internazionale. Dopo incontri con leader mondiali, emerge una richiesta concreta: unire le forze per fermare questa tragedia e trovare soluzioni durature. È il momento di agire insieme, perché la pace è un diritto di tutti.

di Nina Fabrizio Papa Leone debutta in tivvù e nella sua prima intervista ai media, al Tg1, lancia una forte proposta di negoziazione: "Mettiamoci insieme per cercare soluzioni alla guerra: tanti innocenti muoiono e bisogna evitare l’uso delle armi". Dopo giorni intensi di prese di contatto con i vari leader mondiali, dal faccia a faccia con il vice presidente Usa, J.D. Vance, passando per i vari leader europei, fino alla telefonata con il presidente russo Vladmir Putin del 7 giugno scorso, si delinea l’azione diplomatica di papa Prevost, primo pontefice americano della storia privo però dello stigma del "gringo" grazie soprattutto al bagno pastorale compiuto come missionario in Perù. 🔗 Leggi su Quotidiano.net