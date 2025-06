Laporte Juventus | rispunta l’idea per la difesa! Occasione per i bianconeri ma c’è un ostacolo L’indiscrezione e tutti i dettagli

La Juventus rilancia l’idea Laporte: un possibile ritorno in Europa del difensore ex Manchester City apre nuove speranze per la difesa bianconera. Dopo aver realizzato un affare da 50 milioni all’Al-Nassr, il 31enne sembra desideroso di tornare in Italia, ma non mancano ostacoli. Questa occasione potrebbe rappresentare una svolta per i torinesi, pronti a rilanciare un grande nome. Vediamo nel dettaglio tutti i dettagli e le sfide della trattativa.

Laporte Juventus: rispunta l’idea per la difesa! I dettagli sul possibile ritorno in Europa del difensore ex Manchester City. Cosa filtra. Rispunta Laporte per il calciomercato Juventus. Come riferito dal Corriere dello Sport, infatti, i dirigenti bianconeri avrebbero preso informazioni sul difensore. A 31 anni, dopo aver guadagnato 50 milioni in due anni all’ Al-Nassr, avrebbe espresso il desiderio di tornare in Europa. L’ Athletic Bilbao vorrebbe così riportarlo a casa e diverse big europee si sono già interessate. Tuttavia, per convincerlo servirebbe uno stipendio da top (almeno 5 milioni netti a stagione). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Laporte Juventus: rispunta l’idea per la difesa! Occasione per i bianconeri, ma c’è un ostacolo. L’indiscrezione e tutti i dettagli

In questa notizia si parla di: juventus - rispunta - laporte - idea

Juve, piace Laporte. Per la fascia c’è Piquerez - Così, mentre la Juventus sogna un goleador, le scelte di Tudor lasciano intuire come vi siano altre due prio ... corrieredellosport.it scrive

Juventus, in caso di cessione di Bonucci e Alex Sandro si va verso l'arrivo di Laporte - possibilità di acquistare Laporte, il quale potrebbe rappresentare un'ottima aggiunta al reparto difensivo della Vecchia Signora. Scrive it.blastingnews.com