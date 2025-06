L’Antitrust Ue dà l’ok all’Ops Unicredit-Bpm | ma c’è una condizione

Dopo mesi di incertezze e preoccupazioni, una buona notizia arriva per Andrea Orcel e il settore bancario italiano: l’Antitrust europeo ha finalmente approvato l’operazione Unicredit su BancoBpm. Tuttavia, nulla è scontato: per ottenere il via libera, Unicredit dovrà cedere almeno 209 sportelli a Bpm. Un passo importante che potrebbe rivoluzionare il panorama bancario, ma con una condizione che non passa inosservata.

© Lidentita.it - L'Antitrust Ue dà l'ok all'Ops Unicredit-Bpm: ma c'è una condizione

Unicredit, offerte 209 filiali alla Ue per ok dall’Antitrust all’acquisizione Banco Bpm, decisione Dg Comp entro il 19 giugno - Unicredit si prepara a cedere il 14% delle sue filiali, con 209 unità coinvolte, per ottenere l’ok dall’Antitrust europeo all’acquisizione di Banco BPM.

