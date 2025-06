Lanterns svelati i primi dettagli della serie DCU | Come True Detective e Fargo ma poi qualcuno vola

Lanterns si prepara a sorprendere i fan con un mix inedito di thriller e elementi cosmici, unendo il tono realistico a sorprendenti svolte spaziali. Dopo aver alimentato l’attesa con dettagli che richiamano serie come True Detective e Fargo, il nuovo show su HBO Max promette di rivoluzionare le aspettative. Ma cosa succederà quando qualcuno volerà molto più in alto delle previsioni? La risposta si rivela intrigante: restate sintonizzati!

Il regista dello show che arriverĂ su HBO Max l'anno prossimo ha svelato che la storia inizierĂ come un thriller puro arricchito di elementi cosmici Inizialmente, era stato riportato che la serie Lanterns avrebbe raccontato una storia con "i piedi per terra", quindi molto meno fantascientifica del previsto, cosa che aveva allarmato i fan. Tuttavia, prima James Gunn e ora James Hawes, che ha diretto l'episodio pilota di Lanterns, stanno provando a chiarire meglio quelle dichiarazioni iniziali svelando i primi dettagli sulla serie che debutterĂ l'anno prossimo su HBO Max. Hawes, impegnato nella promozione per la stampa di The Amateur, ha anche trovato il tempo di parlare del suo lavoro sul prossimo drama con al centro le mitiche Lanterne Verdi della DC Comics. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Lanterns, svelati i primi dettagli della serie DCU: "Come True Detective e Fargo, ma poi qualcuno vola"

