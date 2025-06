Lanterns | il regista del pilot afferma che la serie inizia con un’atmosfera realistica e poi diventa cosmica

Prepariamoci a un viaggio emozionante tra realtà e universo con Lanterns. Il regista del pilota, James Hawes, ha svelato che la serie inizia in modo molto autentico, per poi espandersi in un'epica avventura cosmica. Dopo alcune interpretazioni fraintendendo i dettagli, ora si chiarisce che Lanterns promette di sorprendere gli spettatori con un mix unico di realismo e fantasia stellare. La domanda è: fino a quando ci accompagnerà questa straordinaria evoluzione?

Precedenti indiscrezioni sul fatto che Lanterns sarebbe rimasta a terra potrebbero essere state fraintese dai fan. Recentemente, James Gunn ha cercato di chiarire queste affermazioni, e ora James Hawes, che ha diretto l’episodio pilota di Lanterns, sta facendo lo stesso. Hawes ha recentemente parlato con Phase Hero dell’uscita di The Amateur, ma ha anche parlato del suo lavoro per la prossima serie del DCU su Lanterna Verde. “Le sceneggiature sono così piene di personalità, è un film di buddy-cop, interpretato in modo naturalistico alla True Detective, Fargo, Non è un paese per vecchi, e poi qualcuno vola”, ha esclamato il regista televisivo britannico. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

