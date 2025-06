Land | la storia vera a cui si ispira il film

Land trae ispirazione da una storia vera che esplora come il dolore possa insinuarsi silenziosamente nella mente, spingendo a scelte estreme dettate dalla disperazione. Il film, al debutto alla regia di Robin Wright, racconta il viaggio di Edee Mathis, interpretata dalla stessa Wright, un’avvocatessa di Chicago alle prese con un dolore incolmabile. Questa narrazione intensa e toccante ci invita a riflettere sulla forza della resilienza umana.

Land, una splendida analisi di questa emozione, segna il debutto alla regia di Robin Wright. L'attrice, celebre per Forrest Gump e la serie House of Cards, interpreta il personaggio di Edee Mathis, un avvocato di Chicago che soffre di un dolore incommensurabile a causa di una perdita devastante. La sua vita sembra essere stata rapita dalla noia, mentre lei cerca disperatamente di liberarsi dalle sue catene. Le tendenze suicide di Edee indicano un tentativo di sfuggire al suo dolore, ma alla fine sceglie di isolarsi nella natura selvaggia del Wyoming.

