L’Ancona punta tutto sul mercato Arriva Zini per rinforzare l’attacco

L'Ancona si prepara a potenziare il suo attacco con grandi novità di mercato. Tra i nomi in circolazione, spicca Andrea Zini, ex Recanatese, pronto a indossare la maglietta dorica. Con l’ufficializzazione imminente di Zini e Cristian Pecci, la società punta a rinforzare la rosa per affrontare al meglio la nuova stagione, lasciando invece il centravanti Bianchimano in stand-by. L’obiettivo è chiaro: rafforzare la squadra e puntare decisi alla promozione.

Ci sarebbe anche l’attaccante ex Recanatese Andrea Zini tra quelli che dovrebbero indossare al più presto la maglia dell’ Ancona. A meno di intoppi dell’ultim’ora, infatti, la società dovrebbe ufficializzare nella giornata di oggi gli accordi con Zini e Cristian Pecci, più altri under di contorno, mentre quello con il centravanti Andrea Bianchimano dovrebbe slittare alla prossima settimana. Andrea Zini è un attaccante esterno di piede mancino nato nel 1998 e cresciuto nelle giovanili dell’Empoli. Sono 26 i gol messi a segno nella sua carriera nel ruolo di esterno destro, 23 quelli nella posizione di punta centrale, più altri come seconda punta o come esterno di centrocampo, sempre sulla fascia destra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’Ancona punta tutto sul mercato. Arriva Zini per rinforzare l’attacco

L'Ancona punta tutto sul mercato. Arriva Zini per rinforzare l'attacco

