Lanciati gli Oakley Meta | i nuovi smart glass di Zuckerberg hanno autonomia e fotocamera migliori

Scopri gli innovativi Oakley Meta, i nuovi smart glass di Zuckerberg che combinano stile e tecnologia all’avanguardia. Più sportivi dei cugini Ray-Ban Meta, offrono una batteria più duratura, registrano video in 3K e si affidano all’assistente vocale Meta AI. Un vero salto avanti nel mondo degli occhiali intelligenti, capaci di rivoluzionare il modo di vivere e condividere ogni momento. Continua a leggere per conoscere tutte le funzionalità sorprendenti di questi gadget futuristici.

Più sportivi dei cugini Ray-Ban Meta, hanno anche una batteria che dura di più, caratteristica non da poco in questo settore. Registano video in 3K e ovviamente fanno affidamento sull’assistente vocale Meta AI. 🔗 Leggi su Dday.it