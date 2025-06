L' amore non avrà mai fine l' incontro alla Sala dei Teatini

Vieni a scoprire come il messaggio di San Vincenzo de' Paoli possa ancora ispirare e trasformare il nostro tempo. Giovedì 3 luglio alle 20:45, presso la Sala dei Teatini, un incontro imperdibile per riflettere sull’amore eterno e il suo significato nel mondo di oggi. Con dialoghi autentici e testimonianze illuminanti, questa serata ti inviterà a riscoprire il valore del carisma vincenziano. Non mancare, perché la vera forza dell’amore non conosce confini.

Giovedì 3 luglio alle ore 20,45 alla Sala dei Teatini l'incontro "L'amore non avrà mai fine": l'attualità del carisma di San Vincenzo de' Paoli per il mondo di oggi. In dialogo con padre Nicola Albanesi vincenziano, superiore del Collegio Alberoni di Piacenza. Brevi testimonianze di: -. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - "L'amore non avrà mai fine", l'incontro alla Sala dei Teatini

