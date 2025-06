Lammy ' finestra di due settimane per soluzione diplomatica'

In un contesto internazionale segnato da tensioni crescenti, il ministro degli Esteri britannico David Lammy ha annunciato una "finestra di due settimane" per trovare una soluzione diplomatica al conflitto tra Israele e Iran. Dopo aver incontrato il collega iraniano Abbas Araghchi a Ginevra, e aver consultato gli alleati europei e americani, l'obiettivo è scongiurare un'escalation che potrebbe avere ripercussioni globali. La diplomazia resta la via più promettente per evitare un'escalation pericolosa.

Le dichiarazioni del presidente Donald Trump di ieri lasciano aperta "una finestra di due settimane per ottenere una soluzione diplomatica " del conflitto fra Israele e Iran. Lo ha detto il ministro degli Esteri britannico, David Lammy, giunto a Ginevra per una riunione con il collega iraniano Abbas Araghchi al fianco dei capi delle diplomazie di Germania, Francia e Ue, dopo essersi consultato ieri negli Usa con il segretario di Stato americano Marco Rubio e con il negoziatore di Washington, Steve Witkoff. Lammy ha tuttavia ribadito che "noi siamo determinati a far sì che l' Iran non abbia mai un' arma nucleare ".

