L’ambasciatore Sessa | Cambio di regime? Non si fa con le bombe

L’ambasciatore Riccardo Sessa mette in chiaro: il cambio di regime non si ottiene con la forza delle bombe. Roma, 20 giugno 2025 – In un contesto internazionale sempre più teso, l’ipotesi di un intervento diretto degli Stati Uniti contro l’Iran si avvicina, lasciando il mondo sull’orlo di un conflitto globale. Ma come si può evitare questa deriva? La risposta sta nel dialogo e nella diplomazia, perché la pace si costruisce con le parole, non con le armi.

Roma, 20 giugno 2025 – Ambasciatore Riccardo Sessa, presidente della Società Italiana per l’Organizzazione internazionale, ogni giorno la possibilità che gli Stati Uniti entrino in guerra direttamente contro l’Iran pare farsi più concreta. “Siamo appesi alle decisioni di Trump, e ha poco senso fare previsioni. Tutto è possibile”. Una decisione che cambierebbe radicalmente gli scenari. “Muterebbe gli orizzonti della guerra, che da regionale rischierebbe di allargarsi. Inoltre finora si è parlato di de-scalation, è evidente che l’ingresso degli Usa la de-escalation invertirebbe la marcia”. Smoke billows from a building at Soroka Hospital in Beersheba in southern Israel following an Iranian missile attack, on June 19, 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’ambasciatore Sessa: “Cambio di regime? Non si fa con le bombe”

