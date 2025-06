L’Altra Mina il 26 giugno con Sabrina Morante a Montevarchi

Preparati a vivere un’estate all’insegna di emozioni e cultura con l’Estate Montevarchina 2025! Dal 26 giugno al 10 agosto, la rassegna trasformerà Montevarchi in un palcoscenico di esperienze artistiche e sociali uniche. Uno degli eventi più attesi sarà il concerto di “L’Altra Mina” il 26 giugno, che promette di regalare momenti indimenticabili. Non perdere l’appuntamento con questa straordinaria stagione di eventi!

Arezzo, 20 giugno 2025 – È partita a fine maggio e accompagnerà cittadini e visitatori fino al 10 agosto l'edizione 2025 dell'Estate Montevarchina, la rassegna culturale promossa dal Comune di Montevarchi, pensata per trasformare la città in un vero e proprio contenitore di esperienze artistiche e sociali. Uno dei momenti più attesi del calendario è previsto per giovedì 26 giugno, quando sul palco salirà "L'Altra Mina", spettacolo di altissimo livello che omaggia la grande Mina Mazzini. Protagonista della serata sarà Sabrina Morante, artista raffinata dalla voce intensa, accompagnata da una band di musicisti professionisti, ognuno con alle spalle un solido percorso artistico fatto di studio, gavetta e collaborazioni prestigiose.