L’altra guerra degli ayatollah è con il popolo Le Donne Democratiche | La soluzione per la pace è la caduta del regime per mano degli iraniani

L'ennesima guerra degli ayatollah si apre tra tensioni internazionali e rivolte interne, con il popolo iraniano che chiede libertà e cambiamento. Le donne democratiche sono in prima linea, simbolo di speranza e resistenza contro un regime oppressivo. La soluzione per la pace passa attraverso la caduta di questo regime, sostenuta dall’ardore di chi desidera vivere in un Iran libero e sovrano. È tempo di riscoprire il coraggio di un nuovo futuro.

Il regime degli ayatollah combatte due guerre: quella con Israele e l'altra con il suo stesso popolo. Che però non vuole la libertà al costo di una guerra imposta. Da un lato c'è Israele, che giustifica l'attacco dell'alba di venerdì 13 giugno con la corsa al nucleare di Teheran. Che rappresenta un pericolo non solo per il Medio Oriente, ma per il mondo intero. E per questo sferra attacchi agli obiettivi strategici, con l'obiettivo di annientare tutte le infrastrutture per impedire all'Iran di costruire la bomba atomica. Attacchi nei quali sono stati uccisi anche scienziati, oltre che personalità di spicco della sfera pubblica iraniana.

