L’altra guerra degli ayatollah è con il popolo iraniano Le Donne Democratiche | La soluzione per la pace è la caduta del regime per mano del popolo iraniano

L'altra guerra degli ayatollah infuria tra le mura di Teheran: da un lato, il confronto con Israele, dall'altro, la lotta del popolo iraniano e delle donne democratiche contro un regime oppressivo. La soluzione per la pace passa attraverso la caduta di questo regime, guidato da un'ideologia che combatte due fronti. La speranza di libertà si fa strada, ma il cammino è ancora lungo e incerto. La storia sta scrivendo il suo finale.

Il regime degli ayatollah combatte due guerre: quella con Israele e l'altra con il suo stesso popolo. Che però non vuole la libertĂ al costo di una guerra imposta. Da un lato c'è Israele, che giustifica l'attacco dell'alba di venerdì 13 giugno con la corsa al nucleare di Teheran. Che rappresenta un pericolo non solo per il Medio Oriente, ma per il mondo intero. E per questo sferra attacchi agli obiettivi strategici, con l'obiettivo di annientare tutte le infrastrutture per impedire all'Iran di costruire la bomba atomica. Attacchi nei quali sono stati uccisi anche scienziati, oltre che personalitĂ di spicco della sfera pubblica iraniana.