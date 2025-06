L’altra guerra degli ayatollah è con il popolo iraniano Le Donne Democratiche | La soluzione con Israele è la caduta del regime ma la nostra libertà non si negozia

L'altra guerra degli ayatollah si combatte non solo con Israele, ma anche all’interno del loro stesso paese, dove le donne democratiche e il popolo iraniano resistono a un regime che non negozia la libertà. Tra minacce nucleari e repressione, Teheran si trova al centro di uno scontro globale che rischia di sconvolgere l'intero equilibrio mondiale. La lotta per la libertà e la pace è più viva che mai, e il nostro impegno non deve vacillare.

Il regime degli ayatollah combatte due guerre: quella con Israele e l’altra con il suo stesso popolo. Che però non vuole la libertà al costo di una guerra imposta. Da un lato c’è Israele, che giustifica l’attacco dell’alba di venerdì 13 giugno con la corsa al nucleare di Teheran. Che rappresenta un pericolo non solo per il Medio Oriente, ma per il mondo intero. E per questo sferra attacchi agli obiettivi strategici, con l’obiettivo di annientare tutte le infrastrutture per impedire all’Iran di costruire la bomba atomica. Attacchi nei quali sono stati uccisi anche scienziati, oltre che personalità di spicco della sfera pubblica iraniana. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - L’altra “guerra” degli ayatollah è con il popolo iraniano. Le Donne Democratiche: “La soluzione con Israele è la caduta del regime, ma la nostra libertà non si negozia”

