L’alta pressione domina lo scenario Sabato possibili temporali

L'alta pressione si prende una pausa, lasciando spazio a instabilità e temporali nel weekend. Maurizio Sabatino del Centro Meteo Lombardo ci guida attraverso le previsioni per Bergamo e provincia, svelando cosa aspettarci nelle prossime ore e nei giorni a venire. Con un robusto promontorio altopressorio che si stempera, il cielo si farà più nuvoloso, portando imprevedibili piovaschi e temporali. Ecco come sarà il tempo in questa fase di transizione.

Maurizio Sabatino del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi Sinottica Un robusto promontorio altopressorio domina lo scenario mediterraneo centro-occidentale. Il passaggio in quota di aria instabile determinerà, nella giornata di sabato, cieli perlopiù nuvolosi associati a precipitazioni localmente a carattere temporalesco. Ecco come sarà il meteo a Bergamo e in provincia. Venerdì 20 giugno Tempo previsto: ooco nuvoloso su tutta la regione. Da metà giornata, sviluppo di nuvolosità cumuliforme sui rilievi alpini e prealpini che darà luogo a brevi rovesci temporaleschi su estremo Oltrepo Pavese, Orobie e Gardesano.

