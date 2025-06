L’alpaca haircut è il taglio corto pronto a conquistare l’estate

L’estate si avvicina e con essa le tendenze capelli più innovative e sorprendenti. Dopo farfalle e meduse, il mondo animale continua a ispirare tagli creativi, e tra tutti spicca l’alpaca: un look corto, scalato, con silhouette arrotondata e frangia piena, che promette di conquistare tutte. Scopri come portare questa tendenza irresistibile e lasciarti sorprendere dal fascino unico dell’alpaca hair, pronto a fare tendenza anche questa stagione.

Dalle farfalle alle meduse, negli ultimi tempi il mondo animale sembra ispirare parecchio le tendenze capelli quando si tratta di tagli creativi. E un animale in particolare è stato eletto “feticcio” dell’estate: l’alpaca, con la tendenza degli alpaca hair. Cosa sono gli alpaca hair. Gli alpaca hair hanno prima conquistato gli uomini, che hanno scelto questo taglio corto e scalato con una silhouette arrotondata e una frangia piena che incornicia il viso, ispirato all’aspetto soffice del mantello di un alpaca. Da qualche tempo però, complice il dilagare del taglio corto anche nell’universo femminile, molte hanno scelto questo taglio per affrontare l’estate fresche e allo stesso tempo stilose. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - L’alpaca haircut è il taglio corto pronto a conquistare l’estate

