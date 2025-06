L' allarme della Cna | Preoccupante aumento dei casi di abusivismo nel settore beauty e benessere

l’immagine e la crescita delle imprese oneste, mettendo a rischio la salute dei clienti e la qualità dei servizi. È fondamentale intervenire tempestivamente per contrastare questa tendenza e tutelare un settore che rappresenta un pilastro dell’economia locale e del benessere della comunità.

"Con l'arrivo della stagione estiva, purtroppo, stiamo registrando un preoccupante aumento dei casi di abusivismo nel settore del beauty e del benessere". È l'allarme lanciato da Marco Boscherini, responsabile di Cna Benessere e Sanità Forlì-Cesena, che sottolinea come questa pratica danneggi non.

