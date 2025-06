Lake Como Summer Talks | I 7 vizi capitali dal vizio alla virtù

Il Lake Como Summer Talks ci invita a riflettere sui Sette Vizi Capitali, spesso visti come ostacoli alla crescita personale. Troppo ambiziosi, pigri, golosi o indulgenti: questi comportamenti ci condizionano e ci impediscono di raggiungere il nostro pieno potenziale. Ma è possibile trasformarli in virtù? Scopriamolo insieme, in un viaggio di consapevolezza che promette di cambiare la nostra prospettiva e arricchire la nostra anima.

Troppo ambiziosi, troppo pigri, troppo golosi, troppo indulgenti con sé stessi. I Sette Vizi Capitali sono da sempre solo un sinonimo di colpa e condanna: "abitudini che non promuovono la crescita interiore, nobile e spirituale, ma al contrario la distruggono". In un mondo in continua.

