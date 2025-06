Lake Como Summer Talks | I 7 vizi capitali dal vizio alla virtù

Lago di Como, scenario incantevole e setting perfetto per riflettere sui nostri comportamenti. I Sette Vizi Capitali, spesso visti come ostacoli alla crescita personale, ci invitano a un viaggio di consapevolezza: troppo ambiziosi, pigri, golosi o indulgenti? In un mondo che corre veloce, è fondamentale riscoprire virtù che alimentano l’anima e promuovono il progresso. Scopriamo insieme come trasformare i vizi in opportunità di rinascita e crescita interiore.

Troppo ambiziosi, troppo pigri, troppo golosi, troppo indulgenti con sé stessi. I Sette Vizi Capitali sono da sempre solo un sinonimo di colpa e condanna: "abitudini che non promuovono la crescita interiore, nobile e spirituale, ma al contrario la distruggono". In un mondo in continua.

Lake Como Summer Talks: I 7 vizi capitali, dal vizio alla virtù - Il Lake Como Summer Talks ci invita a riflettere sui Sette Vizi Capitali, spesso visti come ostacoli alla crescita personale.

