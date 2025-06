L’agricoltura il terzo pilastro del ponte tra l’Università Cattolica e Haiti ha base a Piacenza

L'agricoltura, il terzo pilastro del ponte tra l'Università Cattolica e Haiti, rappresenta una speranza concreta in un angolo di Africa immerso nel Mar dei Caraibi. Haiti, attraversata da una delle crisi umanitarie più gravi al mondo, necessita di azioni che portino reali cambiamenti. «È decisivo parlare di speranza in un Paese in cui la situazione è umanamente disperata», afferma Mons... e questa iniziativa si propone di farlo, aprendo nuovi orizzonti di rinascita.

Un angolo di Africa immerso nel Mar dei Caraibi. Haiti, il Paese caraibico che condivide l'isola di Hispaniola con la Repubblica Dominicana, subisce una delle più gravi crisi umanitarie del mondo. «È decisivo parlare di speranza in un Paese in cui la situazione è umanamente disperata» spiega Mons.

Ponte tra l'Università Cattolica e Haiti: a Piacenza la collaborazione sull'agricoltura - Paul Saint Jean, decano della Faculté d'Agronomie de l'Universitè Notre Dame d'Haiti, è ospite del campus piacentino per osservarne didattica e ricerca

La natura fondativa del Terzo pilastro - Per il Terzo settore rilanciare la propria identità in qualità di "terzo pilastro", è un modo per potenziare la valenza fondativa (non accessoria, non riparatoria) dentro un piano storico e