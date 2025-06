Lago di Garda ciclista precipita durante una gita | un fatale volo di 100 metri

Un'escursione in bicicletta sul suggestivo Lago di Garda si trasforma in tragedia: un ciclista polacco di 43 anni precipita per oltre 100 metri durante una gita. La sua caduta improvvisa, probabilmente avvenuta mentre si fermava lungo la strada Gardesana, lascia tutti sgomenti e solleva domande sulla sicurezza e le precauzioni da adottare. Un incidente che ricorda quanto la natura possa essere imprevedibile e potente.

Il 43enne, turista polacco, stava percorrendo la strada Gardesana quando si è accostato e sarebbe sceso dalla bici, con molta probabilità per un bisogno di tipo fisiologico.

