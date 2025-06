L’agguato in via Marsala I sicari arrivati da Prato il tassista abusivo in Bmw e gli spari per uccidere

Un'ombra di violenza si staglia su via Marsala: un agguato sanguinoso, teso e improvviso, si svolge nel cuore della notte. Due uomini aspettano nell'oscurità , pronti a colpire, mentre un tassista abusivo in BMW fa da apripista all’attacco. La fuga dell’imprenditore cinese, sfuggito per un pelo, racconta una storia di tensione e mistero che lascia sgomenti. Solo l’indagine potrà svelare cosa si nasconde dietro questa drammatica notte.

Due uomini aspettano nell’ombra. Sono lì dal pomeriggio per attendere il bersaglio. L’agguato va in scena poco dopo la mezzanotte del 26 marzo: S.Z., imprenditore cinese di 42 anni, viene aggredito alle spalle, ma riesce a sfuggire alla presa e a scappare. Uno dei due sconosciuti lo insegue in via Marsala e gli spara addosso, colpendolo di striscio alla nuca e allo zigomo: "Solo per caso – rifletterĂ a posteriori il gip Chiara Valori – l’azione delittuosa non ha avuto effetti letali". A meno di tre mesi dall’agguato andato in scena a due passi dai locali di corso Garibaldi (proprio in un bar si rifugiò l’uomo per chiedere aiuto), gli agenti della Squadra mobile, guidati dal dirigente Alfonso Iadevaia, hanno chiuso il cerchio e arrestato i presunti autori materiali del raid killer: in manette due connazionali del ferito, il quarantacinquenne Jung Yang e il quarantasettenne WenPing Han, arrivati apposta da Prato (dove lavoravano in un capannone come operai tessili) su input diretto di un mandante ancora da identificare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’agguato in via Marsala. I sicari arrivati da Prato il tassista abusivo in Bmw e gli spari per uccidere

