L’aeroporto di Roma Fiumicino si conferma il miglior scalo d’Europa, aggiudicandosi per la settima volta il prestigioso premio dell’Aci Europe. Durante la 35ª Assemblea Generale ad Atene, Fiumicino è stato riconosciuto per il suo impegno nell’innovazione, sostenibilità ed eccellenza del personale. Un traguardo che sottolinea l’eccellenza italiana nel settore aeroportuale, consolidando la posizione di Roma come hub di primo livello in Europa.

L’Aci Europe ha incoronato Roma Fiumicino come miglior aeroporto d’Europa per la settima volta dal 2018 a oggi. L’Airport Council International lo ha decretato ad Atene, dove si è tenuta la 35esima Assemblea generale. Ogni anno vengono premiato con il Best Airport Award gli scali che si sono distinti in alcuni parametri, come l’innovazione, l’ecosostenibilità e l’eccellenza del personale. Fiumicino rientra nella categoria degli aeroporti con più di 40 milioni di passeggeri. Tra le motivazioni che hanno permesso allo scalo gestito da Adr di vincere ci sono «a continua ricerca dell’eccellenza operativa; l’impegno nella transizione green, con l’inaugurazione lo scorso gennaio del più grande impianto fotovoltaico in autoconsumo in uno scalo europeo lo scorso gennaio; una gestione dei processi aeroportuali basata sui dati e un consolidamento nelle relazioni con gli stakeholder istituzionali». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - L’aeroporto di Roma Fiumicino confermato migliore scalo d’Europa

