L’aeroporto di Fiumicino è per la settima volta il migliore in Europa

Fiumicino, il cuore pulsante dell’Italia e porta d’ingresso al Bel Paese, si riconferma per la settima volta consecutiva il miglior aeroporto d’Europa nella categoria oltre i 40 milioni di passeggeri. Un risultato che celebra l’eccellenza, l’innovazione e l’impegno costante nel garantire un’esperienza di viaggio superiore. Questa vittoria rafforza la posizione di Fiumicino come hub di livello mondiale, confermando il suo ruolo strategico nel panorama aeroportuale internazionale e promettendo ancora maggiori traguardi futuri.

Fiumicino, 20 giugno 2025 – L’aeroporto di Roma Fiumicino è il migliore d’Europa per la settima volta dal 2018 nella categoria degli s cali oltre i 40 milioni di passeggeri. Lo ha decretato ieri sera ad Atene l’associazione internazionale di categoria ACI (Airport Council International) Europe nel corso della sua 35ª Assemblea generale, in cui, ogni anno, vengono premiati con il “Best Airport Award” gli scali che si sono distinti per l’eccellenza del personale, per la trasformazione digitale, l’innovazione tecnologica e la ecosostenibilità delle infrastrutture aeroportuali. Le valutazioni sono state svolte da una giuria indipendente composta da 8 rappresentanti istituzionali del settore dell’aviazione europea tra cui la Commissione Europea, EUROCONTROL, ITF, ECAC, SESAR JU e altri. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Ecco il nuovo Terminal 3 dell’aeroporto di Fiumicino: lavori su area grande come 6 campi da calcio - Inaugurato il nuovo Terminal T3 dell'aeroporto di Fiumicino, un progetto che si estende su un'area pari a sei campi da calcio.

