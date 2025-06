L’addio di Nanni Moretti a caimani e Sol dell’avvenire | in fuga da politica e sinistra? nel suo prossimo film si rifugia in un caro diario intimista

Nanni Moretti, noto per il suo impegno politico, si prepara a un nuovo capitolo cinematografico che sembra allontanarsi dalla narrativa di denuncia. Con il film "SuccederĂ questa notte" in fase di pre-produzione, tra Roma, Torino e la Spagna, il regista sembra rifugiarsi in un diario intimo, segnando forse una svolta personale e artistica. Ma questa pellicola rappresenta davvero un addio alla militanza o apre semplicemente nuove prospettive?

Con il suo prossimo film in fase di pre-produzione, e che si girerĂ tra Roma, Torino e la Spagna a partire da settembre, Nanni Moretti sembra intenzionato ad abbandonare la politica declinata al racconto cinematografico: SuccederĂ questa notte è dunque il titolo che segna una nuova era? O meglio: la sua ultima fatica d'autore di cui sta predisponendo l'imminente lavorazione, ci si chiede, ha il valore simbolico dell'addio all'impegno militante tradotto nel linguaggio registico di un autore e un intellettuale dem deluso dalla sinistra e deciso a voltare il suo sguardo creativo e critico altrove? Magari puntando obiettivo e sceneggiatura sull'intimitĂ delle relazioni umane? Presto forse per dirlo, ma il dubbio – come la domanda – sorge spontanea, e tentare di rispondere e fugare perplessitĂ recondite non è forse il compito di critici e osservatori dei fenomeni di costume e dintorni?

