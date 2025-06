L’acqua attira ma può uccidere | oltre 1 annegato su 2 in piscina è un bambino Le regole per evitarlo

L'acqua, fonte di divertimento e relax, può trasformarsi in un pericolo silenzioso, specialmente per i più piccoli. Oltre 1 bambino su 2 annega in piscina, spesso vittima di una sorveglianza inadeguata o di rischi sottovalutati. Secondo il rapporto dell’ISS, l’attrazione fatale dell’acqua richiede regole chiare e tanta attenzione per prevenire tragedie evitabili. Continua a leggere per scoprire come proteggere i nostri bimbi e garantire momenti di gioco in sicurezza.

In Italia, oltre la metà degli annegamenti in piscina riguarda bambini under 12, spesso sfuggiti alla sorveglianza dei genitori, che sottovalutano i rischi. Il dato emerge dal secondo rapporto dell’Osservatorio nazionale per la prevenzione degli annegamenti, pubblicato dall’ISS: “L’acqua esercita un’attrazione fatale sui bambini”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: acqua - oltre - piscina - attira

L'acqua torna a scorrere: nel 2024 l’Europa ha rimosso oltre 500 dighe e barriere fluviali. Liberato anche un fiume italiano - Nel 2024, l'Europa segna un passo storico verso la libertà dei fiumi, rimuovendo oltre 500 dighe e barriere fluviali.

L’acqua attira, ma può uccidere: oltre 1 annegato su 2 in piscina è un bambino. Le regole per evitarlo; Pelliccia campionessa di nuoto: In pratica sono nata in piscina. Le rinunce? Amo ciò che faccio; Piscine naturali o biopiscine: dite addio al cloro, e date il benvenuto all’alternativa più green.

Sicurezza in acqua. Oltre la metà degli annegamenti in piscina riguarda i bambini. Il Report dell’Iss - Bastano venti secondi di distrazione, anche in una piccola piscina gonfiabile, perché una giornata di gioco ... Scrive quotidianosanita.it

Cosa si nasconde nelle piscine in estate: l’allarme dei medici anti-bufale - In estate le piscine nascondono rischi invisibili: virus, batteri e parassiti. Come scrive msn.com