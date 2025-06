L’Accademia della cucina piacentina in trasferta a Le Proposte a Corano di Borgonovo

Prima della pausa estiva, i soci dell’Accademia della cucina piacentina si riuniscono in un’atmosfera di convivialità e passione culinaria presso Le Proposte a Corano di Borgonovo. Questa tradizione annuale non è solo un’occasione di gusto, ma anche un momento per rafforzare il legame tra appassionati e celebrare la nostra amata cucina locale, che unisce sapori autentici e creatività stellata. Un appuntamento imperdibile che alimenta il nostro amore per la buona tavola e l’eccellenza gastronomica.

Prima della pausa estiva, come di consuetudine, prima dell'inizio dell'estate, i soci dell'Accademia della cucina piacentina si recano ogni anno a cena presso un ristorante famoso per la qualità dei suoi piatti, nonché per la fama degli chef che operano in cucina, per rinsaldare il comune amore.

