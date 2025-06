LAC indaga sulle Vite parallele | Letteratura un esempio di vita

Il LAC di Lugano si distingue come un crocevia di creatività e innovazione teatrale, tanto da sembrare un palcoscenico milanese. Grazie alla lungimiranza di Carmelo Rifici, la sua direzione ha saputo intrecciare culture e progetti indipendenti, portando la città svizzera al centro dell’attenzione internazionale. È così che Lugano si conferma un esempio di vita parallela, dove l’arte e il teatro si fondono in un racconto unico e vibrante, capace di ispirare anche oltre confine.

Lugano, Italia. Almeno per quanto riguarda il teatro. Che quando si parla del LAC sembra ormai di avere a che fare con uno dei palcoscenici milanesi. O quasi. Merito della direzione di Carmelo Rifici, che in questi anni ha saputo sviluppare una visione culturale capace di incuriosire (molto) anche oltre confine. E di dialogare spesso qui in città con realtà differenti, sostenendo coproduzioni e progettti indipendenti. Si capisce allora come mai la nuova stagione ticinese dedicata alle Arti Performative sia da tempo osservata con attenzione. Per segnarsi in agenda gli appuntamenti più importanti, certo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it