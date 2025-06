Laboratorio arte e teatro a Il Mulino di Piossasco

Scopri il laboratorio Arte e Teatro a Il Mulino di Piossasco, un’esperienza unica che ti invita a esplorare il mondo delle emozioni e della memoria. Attraverso la recitazione e esercizi teatrali coinvolgenti, potrai trasformare ricordi e sentimenti in immagini vibranti di creatività. Un percorso sensoriale che stimola l’anima e dà vita alla tua espressione più autentica, lasciando un segno indelebile nel cuore di ogni partecipante.

Un viaggio tra memoria, emozioni e arte. Attraverso la recitazione e gli esercizi teatrali, i partecipanti esploreranno i legame profondo tra vissuto interiore e creatività. Guidati da un percorso espressivo e sensoriale, trasformeranno ricordi ed emozioni in immagini, dando loro forma e colore. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Laboratorio arte e teatro a Il Mulino di Piossasco

In questa notizia si parla di: arte - laboratorio - teatro - mulino

Sora, Grande successo per la prima edizione di "M_LABO – Laboratorio di arte" - audacia, coinvolgendo giovani artisti e appassionati d'arte. La manifestazione ha offerto workshop, esposizioni e momenti di confronto, creando uno spazio dinamico per esprimere talenti e idee.

sab 28 giugno, dalle 14:00 alle 19:00 Teatro il Mulino, Piossasco Un viaggio tra memoria, emozioni e arte. Attraverso la recitazione e gli esercizi teatrali, i parte Vai su Facebook

Laboratorio arte e teatro a Il Mulino di Piossasco; Teatro a Pedali Festival 2025: il programma completo; Dal telaio al tessuto, al Parco archeologico di Travo un laboratorio sull'arte della tessitura.

Laboratorio arte e teatro a Il Mulino di Piossasco - Attraverso la recitazione e gli esercizi teatrali, i partecipanti esploreranno i legame profondo tra vissuto interiore e creatività. Riporta torinotoday.it

PIOSSASCO - Petizione e raccolta fondi per aiutare l'associazione Mulino ad arte - Una raccolta firme per aiutare la compagnia teatrale «Mulino ad Arte» che ha in concessione il teatro comunale di Piossasco a continuare a svolgere la sua attività. Secondo torinosud.it