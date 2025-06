L' abito nero in valigia il dottore con le sacche di sangue | le 8 regole più curiose che William Kate e i Windsor devono rispettare quando sono in tour

Dietro l’immagine di lusso e prestigio, la vita dei Windsor nasconde regole rigorose e sorprendenti. Dal vestirsi con un semplice abito nero in valigia al portare sacche di sangue per emergenze mediche, scopriamo le 8 regole più curiose che re, regine e principi devono seguire durante i loro tour ufficiali. Un mondo fatto di dettagli nascosti che rendono il loro ruolo unico e affascinante.

Kate Middleton, re Carlo, il principe William . capita spesso di pensare che la loro esistenza sia fatta esclusivamente di lusso, comodità e ozio. In realtà, Essere un membro dei Windsor non è facile, soprattutto se si fa parte della schiera dei working royal. Tante le regole a cui sottostare, nella vita quotidiana come negli impegni ufficiali. Durante i royal tour, ad esempio, ci sono norme che devono essere assolutamente rispettate, pena l’incidente diplomatico. Ecco le 8 più importanti, raccolte da Hello! Magazine. Le 8 regole che i Windsor devono rispettare durante i royal tour. 1. L’abito nero in valigia. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - L'abito nero in valigia, il dottore con le sacche di sangue: le 8 regole più curiose che William, Kate e i Windsor devono rispettare quando sono in tour

