La Voce di New York acquista America Oggi e ICN Radio

La Voce di New York si espande con entusiasmo, annunciando l’acquisizione di America Oggi, simbolo storico del giornalismo italiano negli Stati Uniti. In un momento di grande crescita, questa mossa rafforza il legame tra le comunità italiane e americane, aprendo nuove prospettive di informazione e cultura. Con questa partnership strategica, la voce di New York si prepara a raccontare l’America di oggi come mai prima d’ora, unendo tradizione e innovazione in un solo suono.

New York, 20 giu. (askanews) – VNY Media Corp., la societa editrice del quotidiano online La Voce di New York, ha annunciato ufficialmente nella propria sede editoriale al 112 East 71 Street, alla presenza del Console generale di New York Fabrizio di Michele, due nuovi importanti ingressi nel proprio portafoglio media. Il più prestigioso è l’acquisto della storica testata giornalistica America Oggi, che dal 1988 diretto da Andrea Mantineo ha rappresentato il primo e unico quotidiano italiano negli Stati Uniti. L’altro nuovo ingresso è ICNRadio.com (Italian Communication Network) che da circa 40 anni racconta in musica e intrattenimento l’Italia agli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

