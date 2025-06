La vita spezzata di Abdel Insieme per il giovane annegato | Era orgoglioso del suo Sudan

La tragica scomparsa di Abdel, il giovane di 16 anni di Cornate, ha sconvolto tutta la comunità. Annegato nell’Adda a Trezzo, il suo ricordo vive nel cuore di tutti, con iniziative di solidarietà in suo nome. Doppia raccolta fondi, una al bar Zero Café e l’altra all’Accademia Martesana, testimoniano l’affetto e la vicinanza dei conoscenti. Ora, in un momento di grande dolore, si cercano modi per sostenere i genitori e onorare la memoria di Abdel.

Il suo Sudan sempre nel cuore, doppia raccolta fondi per Abdel, il 16enne di Cornate inghiottito dall’ Adda a Trezzo, giovedì scorso. Una organizzata nel borgo dove abitava, la cassetta per la famiglia è al bar vicino a casa, (Zero Cafè in via Monsignor Caccia Dominioni 1), l’altra a scuola, all’ Accademia Martesana, a Gorgonzola. La tragedia si abbatte su professori e compagni, che ora raccolgono denaro per aiutare i genitori a sostenere le spese impreviste. "Era davvero un ragazzo d’oro, non come si dice in questi casi con un po’ di retorica, ma sul serio, fiero delle sue origini", raccontano docenti e coetanei sconvolti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it