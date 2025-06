La vertenza per il rinnovo del contratto i metalmeccanici della Cgil scendono in piazza a Palermo

I metalmeccanici iscritti alla CGIL di Agrigento scendono in piazza a Palermo, unendosi allo sciopero regionale per rivendicare il rinnovo del contratto. La loro mobilitazione testimonia la volontà di tutelare diritti e condizioni di lavoro in un settore cruciale per l'economia. Una grande delegazione si unisce oggi in piazza, dimostrando che la lotta per un futuro migliore non si ferma: insieme, possono fare la differenza.

I metalmeccanici iscritti alla Cgil di Agrigento in piazza a Palermo a sostegno della vertenza per il mancato rinnovo contrattuale. Una numerosa delegazione dei metalmeccanici parteciperà allo sciopero regionale indetto per oggi a Palermo, a sostegno della vertenza per il mancato rinnovo del.

