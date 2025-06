La verità di Antonio Conte sulla Juventus | parla di quelle voci che hanno fatto male

Antonio Conte, protagonista indiscusso del calcio italiano, rompe il silenzio sulla Juventus e le voci che lo hanno coinvolto in accuse di tradimento. Con parole chiare e sincere, il tecnico del Napoli smentisce ogni contatto diretto con i bianconeri e parla di quanto queste insinuazioni gli abbiano fatto male. La sua verità getta nuova luce sulla vicenda, restituendo credibilità e rispetto a un personaggio che ha sempre dato il massimo per il calcio italiano. Continua a leggere.

