“La verità che nessuno vuole accettare” di Gabriele Bianchi svela la sua drammatica realtà: un innocente condannato ingiustamente, intrappolato in un sistema che spesso si dimostra cieco. Il suo racconto intenso e toccante ci invita a riflettere sulle ingiustizie che ancora affliggono il nostro paese. Solo leggendo questo libro potrai comprendere come pochi secondi possano cambiare per sempre il corso della vita, rivelando una realtà nascosta e dolorosa.

"Io sono Gabriele Bianchi, uno dei fratelli Bianchi, carcerato da quasi 5 anni, condannato per un crimine che non ho commesso. Solo leggendo il mio libro capirai che pochi secondi possono cambiarti la vita per sempre. E che un innocente può finire all'inferno senza aver peccato.". Inizia così la prefazione del libro visionato in anteprima dall'Adnkronos, scritto dal 30enne di Alatri nella cella del carcere di Rebibbia dove sta scontando la pena a 28 anni di carcere per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne di origini capoverdiane massacrato e ucciso di botte a Colleferro la notte tra il 5 e il 6 settembre di cinque anni fa. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "La verità che nessuno vuole accettare". Willy, il libro di Gabriele Bianchi

