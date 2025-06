La Vela di Calatrava dal degrado a simbolo di rinascita | ad agosto accoglierà migliaia di ragazzi

Da simbolo di degrado a emblema di rinascita, la Vela di Calatrava si prepara a tornare al centro dell’attenzione. Con i lavori di riqualificazione quasi conclusi, questa straordinaria struttura si appresta ad accogliere 224 mila giovani nel suo rinnovato splendore durante il Giubileo dei Giovani di agosto. Un’occasione imperdibile per riscoprire un luogo che ora rappresenta speranza e rinascita. Continua a leggere.

La Vela di Calatrava quasi pronta dopo i lavori di riqualificazione per il Giubileo dei Giovani. Sarà inaugurata a metà luglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

