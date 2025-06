la tomba che non parla

Un affascinante esempio di quiete e mistero, questa tomba silenziosa custodisce storie di epoche passate, rimanendo inascoltata e nascosta nel cuore della chiesa della Trinità. Un monumento che, senza il suo piccolo faro di luce, sfuggirebbe forse alla vista di tutti, diventando un segreto svelato solo a chi sa ascoltare il silenzio. La sua presenza ci invita a riflettere sul potere delle parole non dette e sulla memoria che sopravvive nell’ombra.

Silenzio di tomba, si usa dire per l’assenza totale di rumore, di suoni o di voci. E senza voce – caso curioso – resta un monumento sepolcrale nella chiesa della Trinità. Se non fosse per un faretto che ne dà evidenza in modo opportuno, assai probabilmente passerebbe inosservato. Il manufatto è. 🔗 Leggi su Forlitoday.it